KÜÜNED ON NII HAPRAD? Talvel vajavad need toetust nii väljast kui ka seestpoolt

Külma ilmaga tuleb kanda kindaid ning kreemitada järjepidevalt käsi ja küüsi. „Kui käsi ei kreemitata korrapäraselt, siis nahk kuivab ja praguneb ning tekivad nahalõhed. Kuivanud ja lipiide kaotanud küüs võib muutuda ka kihiliseks,“ selgitab BENU apteegi proviisor Margot Lehari.

„Endiselt on parim niisutav aine uurea ja nahka taastav aine pantenool. Mõnes heas kätekreemis on need koos. Tavalisi kätekreeme ei ole soovitatav kasutada käenaha ekseemide korral. Käenaha ekseemi raviks on head peaaegu või täiesti veevabad salvid, mis sisaldavad pantenooli.“

Hooldust vajavad ka jalad – neid tuleks iga päev pesta, hoolega kuivatada ja kreemitada.