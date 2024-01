KOROONA VÕTAB RAJALT MAHA KA NOORI | Viroloog Irja Lutsar: „Siiani pole selge, miks üks põeb sümptomiteta, aga teisel kulgeb haigus väga raskelt.”

Viroloog Irja Lutsar on samuti tähele pannud, et seekord põevad inimesed koroonat sümptomitega ja mõned on päris tõsiselt haiged. „Siiski pole nad nii haiged, et vajaksid haiglaravi,“ tõdeb viroloog, kelle arvates ei saa ilma korralike uuringuteta väita, et tegu on raskema haigusega.