SÜDA RÜTMIST VÄLJAS: mis seda põhjustab?

Rütmihäiretest on võimalik lahti saada, aga mitte alati. Ravi sõltub igal juhul põhjusest ja sellest, kas see on õnnestunud välja selgitada. Mõnel juhul võibki põhjus ebaselgeks jääda. Puhkus ja korralik uni on esmane, mis inimene ise enda südame tervise heaks teha saab.