PAKANE VÕIB ANDA SÜDAMELE HOOBI | Kardioloog Margus Viigimaa hoiatab: nendele inimestele võib olla ohtlik isegi jäise õhu sissehingamine

Prof Viigimaa sõnul on olemas isegi mõiste südamehaiguste talvefenomen. Peale äkilise külma on teisigi seiku, miks talvel kipub olema rohkem haigusi. „Ka süvaveenitromboose on talvel eriti palju, sest inimesed liiguvad vähe ja alajäsemete veenides aeglustub verevool,“ nimetab Viigimaa. „Samuti on leitud, et vere hüübivus suureneb, trombotsüüdid aktiveeruvad, kuid samas faktorid, mis trombi lahustavad, lähevad kehvemaks.“