HOIA KEHA KAITSEVÕIMET! Need valikud soodustavad hoopis haigeks jäämist

Kui sa ei maga piisavalt, nakatud suurema tõenäosusega mõne viiruse või mikroobiga ning ka tervenemine võtab kauem aega. Selle põhjuseks on asjaolu, et keha ei suuda toota nii palju infektsioonide vastu võitlevaid rakke ja valke, mis aitavad kaitsta haiguste eest. Keha vabastab teatud valke, mis toetavad immuunsüsteemi ainult une ajal.



Ärevus



Stressist ja murest pole suurt abi haigusetekitajate vastu võitlemisel. Ainuüksi murelikud mõtted võivad immuunsust nõrgendada. Pidev stress võtab aga terviselt veelgi suurema lõivu ning muudab gripi, herpese, vöötohatise ja muude viiruste tõrjumise raskemaks. Otsi abi, kui sa ei saa oma probleemidest jagu või kui need häirivad igapäevaelu.



Madal D-vitamiini tase



Võib-olla tead, et vajad seda vitamiini tugevate luude jaoks, kuid D-vitamiin aitab tugevdada ka immuunsüsteemi. D-vitamiini on munades, rasvases kalas ja sellega rikastatud toitudes, näiteks piimas. D-vitamiini oluline allikas on päikesevalgus. Suvel piisab tavaliselt isegi sellest, kui lasta päikesel paista 15 minutit kätele ja näole 2-3 korda nädalas. Talvel soovitatakse seda vitamiini võtta toidulisandina.

