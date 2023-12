LASTEHAIGLA TIHEDAD TÖÖPÄEVAD | Ravijuht Liis Toome: „Viirushaiguste hooaeg käib täistuuridel.”

Lastehaiglas on eriti tihedad tööpäevad pühade ajal, kui perearstikeskused on kinni ning peredel on ainus võimalus saada abi Tallinna Lastehaigla erakorralise meditsiini osakonnast ehk EMOst. Jõulupühade ajal oligi pöördumiste arv pea kahekordne võrreldes viirushooaja tavapäraste päevadega. Samas on sügisest kevadeni, mil levivad viirushaigused, EMOsse pöördumisi alati poole võrra rohkem kui suviti.