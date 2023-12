RAKETT NÄKKU, KAKLUS JA KÄGISTAMINE: aastavahetus on häirekeskuses alati väga töine

Loodetavasti õnnetusi ei juhtu, kuid elu näitab midagi muud – kahjuks juhtub igal aastal ka midagi ränka. Kuid on inimesi, keda häirivad sootuks väiksemad asjad, näiteks miks aastavahetusel ei austata öörahu. „On pahaseid inimesi, kes helistavad, et palun pange need raketid kinni, milleks peab paugutama?” ütleb Oks.