Jõukohane trenn hoiab liigeste tervist

*Füsioterapeudid kinnitavad, et liigutamisest on kasu liigesehaiguste ennetamisel, head teeb see aga ka siis, kui liigesed juba tunda annavad. Sageli kipuvad inimesed liigesevalude korral just vähem liikuma, see pole aga õige – liigeseid tuleb liigutada, sest liikumiseks need ju mõeldud ongi ja liigutades liiges toitub. Palju on kasu võimlemisest, mis aitab leevendada valusid ja muudab tugevamaks ka liigest toetavad lihased. Liigesevaevuste korral on omal kohal hommikuvõimlemine, eriti liigesesõbralikud spordialad on vesivõimlemine ja ujumine.