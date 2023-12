VÄHIDIAGNOOS VÕTTIS JALUST NÕRGAKS: „Oma arust oled olnud terve. Siis avastad, et kallale on tulnud tõbi, mis piirab kõiki su tegemisi.”

Kuusalu kandi mees Sulev Sepp (68) on olnud terve elu terve kui purikas, kuid 4–5 aastat tagasi tundis, et tervis hakkab nöökima. Mitmes kontrollis käies oli kõik justkui korras, kuni saabus šokeeriv diagnoos – põievähk. Järgmine kord läksid mehel jalad nõrgaks, kui selgus, et ravimit, mida ta vajab, tervisekassa ei kata.