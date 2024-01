KOGU KEHA ON VALU TÄIS: viis põhjust, miks lihased valutavad

Kui lihasevalu koduste ravivõtete ega apteegi käsimüügiravimitega kahe-kolme päevaga ei taandu, on mõistlik pöörduda perearstikeskusesse. Selleks, et liikuda lahenduste poole, tasub enne vastuvõtule jõudmist otsida vastused olulistele küsimustele. Millal lihasevalu algas, kas järsku või järk-järgult tugevnedes? Mis eelnes, kas ülekoormus, külmetamine, sundasendis töö? Kas valu on tugevam hommikul, lõunal või õhtul ja kas see segab ööund? Millises piirkonnas on vaevus eriti häiriv? Kas valu on sümmeetriline, kas see kiirgub? Kas kaasnevad palavik, hingamisteede infektsiooni nähud, liigesevalu, nahalööve, silmade valguskartus, kõhuvaevused või kehakaalu muutused? Hinnang vaimsele tervisele: kas on kõrgenenud ärevus, püsiv meeleolulangus, unehäired? Kas lihas on katsudes valusam või kuumem? Kas valuga kaasnevad lihasnõrkus või krambitunne? Võimalik puugipiste või soojamaareis? Kas olete söönud toorest kodu-, metssea- või karuliha? Kas kasutate kroonilise haiguse raviks ravimeid? Millised võtted leevendavad ja millised ägestavad lihasevalu?