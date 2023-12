Silvi on õppinud elama koos Parkinsoni tõvega: „Tuleb mõelda, et saan hakkama ja saangi!“

Maailmas on palju kroonilisi haigusi ning kui mõni neist meie uksele koputab, ei jää muud üle, kui õppida temaga koos elama. Kui Kuusalus elav pensionipõlve pidav Silvi Tomingas (69) tundis kuus aastat tagasi kätes värinat, ei osanud ta aimata, et tema ellu on sisse murdnud haigus – Parkinsoni tõbi.