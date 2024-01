ETTEVAATUST, LUMI! Kui tahad lund süüa, siis pead arvestama nende seikadega

Värskelt sadanud lumi muudab kogu looduse puhtaks ja valgeks, teeb meeleolu heaks ja tekitab soojustunde, kuigi temperatuur on miinustes. Pole ühtegi last ega ilmselt ka täiskasvanut, kes ei oleks maitsnud ahvatlevat lund või limpsinud jääpurikat. Teadlased on lume koostist uurinud ja leidnud, et värskes lumes peaaegu pole baktereid ega hallitusseeni. Poole päevaga lumi aga saastub ja bakterite hulk tõuseb koos reostuse kasvuga. Mida külmem on ilm, seda aeglasemalt bakterid paljunevad. Tuleb arvestada, et lumi rikneb linnas kiiremini kui maal, sest linnas koguneb sellesse heitgaaside põhjustatud mürgiseid osakesi.