APTEEKER VÕRDLEB: millega leevendada köha?

Köha on reflektoorne hingamisteede kaitsemehhanism, mille abil organism püüab takistada hingamisteede ärritajate liikumist sügavamale kopsu. Köhavastase ravimi valimisel tuleb hinnata köha iseloomu: kas see on märg ehk produktiivne või kuiv ehk mitteproduktiivne. Samuti on oluline, kas tekib röga, milline on selle koostis ning kas köha on lühi- või pikaajaline (üle kolme nädala).