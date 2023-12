„KÜLL ON HEA OLLA!“ Lasnamäel tähistati talve algust väga meeleoluka saunapäevaga

Vihm on küll kogu talveidülli minema uhunud, kuid Lasnamäe saunas on tehtud kõik, et muuta tavaline majadevaheline parkla õdusaks saunakülakeseks. Kuuskede, saunade ja kümblustünnide vahel askeldab saunamees, kes lisab ahjudesse halge, mängib jõulumuusika, saunalisi ootavad piparkoogid ning alkovaba glögi ja kali. Pidupäeval on aega saunas veeta kaks tundi, siis tuleb peale juba uus sats saunalisi.