TERE TULEMAST! Viljandi haiglas on tänavu sündinud tavapärasest rohkem kaksikuid

„Meil on suur rõõm, et oleme sel aastal saanud oma meeskonnaga öelda tere tulemast kolmele paarile kaksikutele! Kaks paari neist sündisid vaginaalselt ehk loomulikul teel. Väga tore on ka see, et kõigisse kolme perre sündis üks poiss ja üks tüdruk,“ ütles Viljandi haigla vastutav ämmaemand Anne-Liis Pärna. „Soovime neile kõigile palju õnne ja toredat kooskasvamist!“