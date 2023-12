TOAST VÄLJA: liikumine on hädavajalik igas eas

Istuvast eluviisist põhjustatud terviseprobleemid kujunevad välja aastatega ja seetõttu ei taju me reaalset ohtu väga pikka aega, ütleb ajakirjas Anne & Stiil spordibioloogia professor Kristjan Port. „Kehal on super kohanemisvõime, ta kannatab enne ülesütlemist välja väga palju ja see loob illusiooni, et organism saab alati kõigega hakkama,“ märgib ta. „Kui keegi infarkti saab, öeldakse, et inimene suri täiesti ootamatult – aga algpõhjusteni enamasti ei jõuta, surmatunnistusele ju ei kirjutata, et inimene istus ennast surnuks. Nii tundubki, et elu on väga ebaõiglane, sest näiliselt täiesti terve inimene suri äkki ära.“