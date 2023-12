Suure südamega õde tähistab 85. sünnipäeva: „On raskeid patsiente, kes ei ütle midagi, aga näed tänutunnet nende silmadest.“

Täna saab 85aastaseks suure südamega õde Ilve-Teisi Remmel, kes on pühendanud oma elu õdede koolitamisele ja nende iseseisvuse saavutamisele. Tal on hea meel, et õed on saanud nüüdseks iseseisvuse ja et meil on eriõed. „Aga ma olen väga kurb, et osadel on puudu empaatiast, neil ei ole armastuse tulukest,“ tõdeb Remmel.