ÕUDUSLUGU SOOMES: kass pääses surnukuuri ja tegi kadunukeste kallal pahandust

Õudsest loost kirjutavad Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat ja teisedki väljaanded. Arvatakse, et säärane kole lugu sai juhtuda vaid seetõttu, et ruumipuuduse tõttu on Katriina haigla pidanud hoidma lahkunuid ajutistes külmkambrites, mis asuvad väljaspool haiglahoonet. Ajutises surnute hoiukohas on ruumi 15 lahkunule.