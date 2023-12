HING ON JUBA PAELAGA KAELAS? Kardioloog: „Lähedase arstile utsitamine pole häbiasi!“

Kardioloog Priit Tammjärv näeb iga päev, kuidas vastuvõtule jõuavad kõrge vererõhuga inimesed alles siis, kui tõbi on tekitanud juba eri organites kahjustusi või on ilmnenud muud tõsisemad tervisehädad. „Ikka jõutakse arsti juurde alles siis, kui hing on paelaga kaelas,“ ütleb Tammjärv.