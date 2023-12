UURING JA VIDEO | Mida räägib CBD kasutamisest teadus? Mida rahvas?

CBD aitab kaitsta kesknärvisüsteemi rakkusid liigse stimulatsiooni eest, mis on kasulik inimestele, kellel on neuroloogilisi häireid. Uuring tõi välja, et psühhootiliste häirete, näiteks skisofreenia korral oli samuti CBD kasutamisel positiivseid tulemusi. Toodi välja, et ka väga ägedatel juhtudel oli näha psühhootiliste sümptomite paranemist. Siiski on oluline rõhutada, et edasised suuremahulised uuringud on vajalikud, et täielikult mõista CBD pikaajalist mõju psühhootiliste häirete korral.