MIS JUHTUS? Viimastel nädalatel on Soomes surnud rekordhulk inimesi

Helsingi ja Uusimaa haiglapiirkonna (HUS) diagnostikajuhi Lasse Lehtoneni arvates on viimase aja kõrge suremuse taga suure tõenäosusega koroonaviirus, kirjutab Ilta-Sanomat.



Lehtonen meenutab 2022. aasta suremuse näitajaid, mil koroona põhjustas umbes seitse protsenti surmajuhtumitest. Tänavu on nakatumisi palju, mistõttu koroona osatähtsus on ilmselt vähemalt sama suur kui eelmisel aastal. Tõenäoliselt veidi suuremgi, hindab diagnostikajuht.

Lehtoneni sõnul on HUS-i piirkonnas viimase kuu jooksul olnud koroonahaigeid suhteliselt stabiilselt. Patsientide arv kasvas novembri alguseni, kuid siis stabiliseerus.



Lehtonen on kurb, et aastaid on pingutatud, vähendamaks haiglanakkusi – et patsiendid ei saaks haiglasoleku ajal nakkust, kuid nüüd on jätkuvalt asutusesiseseid epideemiaid. Koroona nakatab patsiente ja personali. See on probleem, millest ei saa mööda vaadata, nendib Lehtonen.



Lehtoneni arvates on koroonasuremuse kasv tingitud suuresti sellest, et Soomes alustati riskirühmade vaktsineerimist liiga hilja – epideemialaine tuli juba peale, enne kui immuunsust jõuti tõhustusdoosiga tugevdada. Diagnostikajuht paneb südamele, et koroona vastu vaktsineerimine aitab oluliselt vähendada suremust.



Ta arvab, et kui vaktsineerimine jätkub, pakub see inimestele järgmiseks 3–4 kuuks kaitset ja loodetavasti hakkab ka suremus langema.



Kuid kahjuks algas vaktsineerimine liiga hilja, mistõttu on olnud ka tarbetuid ja välditavaid surmajuhtumeid. Lehtoneni arvates oli ka vaktsineerimise sihtrühm ehk liiga kitsas.