ROHKEM KUI KÜMNE TÕVE DIAGNOOSIMISEKS | Kui kahtlustad endal mõnd haigust, võid esimese vastuse saada kiirtestilt

Apteekri sõnul on kiirtestid hea viis esmase kiire hinnangu andmiseks, kui on põhjust kahtlustada mõnd viirushaigust, haigust, vitamiinide või mineraalide puudust. Confido esmatasandi meditsiinijuht dr Karita Košeleva rõhutab, et olenevalt kiirtestist ja selle tulemustest peaks põhjalikuma diagnoosi ja ravi saamiseks pöörduma arsti poole – kindlasti ei tohi ise vaid testi tulemusele tuginedes diagnoosi panna ja ravi alustada. „Kiirtesti tulemustega tuleb minna oma murega arsti juurde või küsida nõu apteekrilt – nende soovitusel saab vajadusel läbi viia põhjalikuma tervisekontrolli ning seejärel määrata ka ravi,“ lisab proviisor.