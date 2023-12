15 INIMEST NÄDALAS: abivajajad jooksevad vähiravifondile tormi ja toetused purustavad rekordeid 

Vähiravifond Kingitud Elu on suure surve all – sel aastal on tervisekassa „vihmavarju" alt välja jäänud abivajajaid rohkem kui kunagi varem ning raviks vajalikud summad on rekordilised. Fond on sel aastal Eesti inimeste tervisesse panustanud üle 3,6 miljoni euro.