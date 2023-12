LOKKAV LÄHISUHTEVÄGIVALD | Politseijuht: vahel tundub, et me sulgeme plaastriga verejooksu, kuid ei ravi põhjust

Kertu, Marina, Andreas, Maksim... Eestis on 1500 last olnud lähisuhtevägivalla ohver või näinud seda pealt. Väga oluline on nad päästa. „Mida paremates tingimustes ja keskkonnas meie lapsed kasvavad, seda vähem on meil kunagi tulevikus tööd,” ütles politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev lähisuhtevägivalla konverentsil.