„SATTUSIN KONKSU OTSA!“ Algul leevendas ninapihusti hästi nohu, kuid siis tekkis sõltuvus

Apteekrid on kogu aeg hoiatanud, et nohurohtu ei tohi kaua kasutada. Aga nii nagu nohu ei tundu väga tõsine tõbi, ei osata suurt ohtu näha ka ninna pihustatavatest rohtudest. Mõni inimene kurdab ühismeedias, et on nohusprei konksu otsas olnud juba aastaid. Ei saa selleta magamagi jääda.