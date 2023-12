TÖÖKAASLANE ON MUUTUNUD? Psühholoog annab nõu, kuidas märgata ja aidata lähisuhtevägivalla all kannatavat kolleegi

Värskest Statistikaameti uuringust selgus, et lausa 41% naistest ja 33% meestest on kogenud paarisuhtes vägivalda. Enamik neist käib iga päeva tööl ehk kollektiivides on nii lähisuhtevägivalla toimepanijad kui ka nende ohvrid. Kliiniline psühholoog Katrina Heinmets selgitab, miks on oluline märgata lähisuhtevägivalla all kannatavat kolleegi ja kuidas teda aidata.