Medi häirenuputeenus päästab eakate elusid, kingib lähedastele meelerahu ja tõstab koduteenuse kvaliteeti

Ühe Tallinnas elava eaka hoolealuse tütar Anu on tõdenud, et Medi häirenupp aitas 100% kaasa ema elu päästmisele ja andis panuse sellele, et ema nii kiiresti ja edukalt rehabiliteerus insuldist. Lääne-Harju vallas elava hoolealuse lapselaps Jaanika kirjutas: „Meil oli abi just kukkumisanduriga häirenupust kuna vanaema ei oleks saanud seda pikali olles ise enam vajutada. Kaks korda oli kukkumine ja mõlemal korral andis häirenupp ka koheselt teada. Nupp on väga tundlik, kui inimene kukub, aga samas ei andnud kordagi valehäiret.”

Üks eluline näide sellest on rääkida hoolealuse õetütar Annelyl Tallinnast: „Teie teenus päästis minu üksi elava eaka tädi elu, kes sai insuldi ja suutis vajutada nuppu. Abi jõudis kiiresti temani. See on parim elukindlustus eakale lähedasele!”

Samuti on häirenuputeenust kiitnud paljude linnade ja valdade sotsiaaltöötajad, nende hulgas ka Eha endisest Torma vallast: „Häirenupp on järjekordselt oma olemasolu õigustanud ja elu päästnud. Meie valla memme, kellel see nupp, tabas ühel öösel tõsine terviserike, mis ei lubanud tal liigutada ega tõusta. Ta suutis nupule vajutada ja suhelda abistajatega, kes saatsid kohale kiirabi ja kutsusid ka poja, kes ukse avas. Memm on tänaseks paranenud ja kodus tagasi. Ta on väga tänulik ja leiab, et kui selline abivahend on, jääb tema ka talveks koju. Mul on tõesti hea meel, et ta sellisel moel abi sai!”