„MUL ON NII HÄBI!” Naine lootis süstide abil saleneda, kuid pidi peaaegu surema oma laste silme all

„Mul on tohutult piinlik, et sellisesse olukorda sattusin," ütleb kahe lapse ema. Ta ei maini süstitud ravimi konkreetset nime, kuid tema sõnul pärines see GLP-1 RA-na tuntud ravimiperekonnast, kirjutab New York Post. Sellesse kategooriasse kuulub ka semaglutiid, mis on tuntud ravimite Ozempicu ja Wegovy toimeaine.

Naine oli semaglutiidi kasutanud 2020. aastal igati seaduslikult ja märkas, et see aitas kaalust alla võtta. Selle aasta alguses aga hakkasid kilod taas kogunema ja naine otsustas hankida semaglutiidi ilma arsti retseptita.