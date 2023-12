KÕRGE PALAVIK JA LÖÖVE | Sarlakid levivad hoogsalt: tänavu on neid põdenud juba üle tuhande lapse

See pole ainult nii ainult Eestis, Varjase sõnul on sarnane tendents ka teistes Euroopa riikides. Kui möödunud aastal registreeriti Eestis sarlakeid 150 korral, siis tänavuse kümne kuu jooksul on neid olnud koguni kaheksa korda rohkem –1243 juhtu. Samas on sarlakitele omane, et haigestumise tõusu pannakse tähele iga 8–10 aasta järel. Sarlakite vastu vaktsiini ei ole.