VÕTAKS IGAKS JUHUKS? Apteeker selgitab, kellel võib vaja minna toidulisandeid, aga missugustel juhtudel tuleb olla väga ettevaatlik

Kas meil on vaja toidulisandeid? Kõige olulisem on küll tervislik eluviis ja toitumine, kuid on eluetappe ja erijuhtumeid, mil toidulisandid on vajalikud, kinnitab proviisor Triinu Entsik-Grünberg. Kuid neid ei tohi võtta niisama, igaks juhuks. „Toidulisandeid tuleb tarvitada teadlikult ja ainult siis, kui on põhjendatud vajadus.” Arvestada tuleb ka koostoimeid.