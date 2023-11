Õenduse tudengist sai hoopis vähipatsient: „Proovides oli kõik nii halvasti, kui sai üldse olla. Uued proovid olid veel hullemad.”

Venno on praegu Regionaalhaiglas, keemiaravikuur on pooleli. Peagi ootab teda ees luuüdi siirdamine. Oma haigust – äge müeloidne leukeemia – ta ei varja ja on oma lugu jaganud ka ühismeedias. „Midagi varjata selles küll pole,“ leiab Venno. Ettepaneku, et ta võiks oma lugu jagada, tegi kursusekaaslane, kes tegeleb Kuressaare haigla Facebooki- lehega. Venno on Kuressaare haiglas praktikal, aga praegu on paus.