VALUSAL SEKSIL ON PALJU PÕHJUSI | Naistearst: laialt on levinud vääruskumus, et see on vaid peas kinni

Need on sellises olukorras ootuspärased emotsioonid, kuid need võivad olla väga rasked kanda ja muuta abiotsimise raskemaks. Lahenduse otsimise teeb keeruliseks ka see, et valusale seksile on tervishoius üpris vähe tähelepanu pööratud ning meil on liiga vähe väljaõpet ning liiga vähe häid teadusuuringuid põhjuste ja ravi kohta.