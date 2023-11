Ajateenistusse kõlblikke noormehi on rohkem | Martin Herem: kas Eesti meeste tervis on paranenud?

Kui palju me oleme kuulnud juttu, et Eesti meeste tervis on vilets. Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem aga kinnitab, et ajateenistuseks kõlblike noormeeste arv on aastatega kasvanud ja väga palju on vähenenud ka tervise tõttu väljalangenute arv. Kas Eesti mees on saanud hoopis tervemaks?