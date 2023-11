KURISTIKU SERVAL | Kolm noort räägivad avameelselt, mis võttis eluisu ja kuidas seda tagasi saada

Kas inimest saab kuidagi takistada, kui tal on suitsiidiplaan? Hardy arvates on see nii ja naa. „On juhuseid, kus inimene annab sellest sõpradele teada, kuid vahel tehakse selline valik kellelegi teada andmata.“ Hardy, kellest on nüüd saanud kogemusnõustaja, mõtiskleb, et kas elust lahkumiseks tekib lausa plaan.... „See tuleb kuidagi iseeneslikult: palju asju on olnud pikka aega liiga koormavad, inimene on üksinda ja keegi ei mõista teda.“