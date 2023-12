KÄSI ON NAGU SIPELGAID TÄIS: viis põhjust, miks sõrmed surisevad

Kergemal kujul sõrmede tuimust, mis tekib käe äramagamisel painutatud asendis randmega, on tundnud peaaegu kõik. Kestvalt surisevad ja tuimad, justkui surnud sõrmed on aga vägagi häiriv vaevus. Sageli patsient kurdab: „Mu uni on täiesti rikutud, mitu korda öö jooksul ärkan, sõrmed on kui sipelgaid täis ja valutavad. Pean tükk aega kätt raputama, enne kui valu kaob ja saan edasi magada. Päeval olen uimane, kannatab töö ja hea läbisaamine teistega, olen stressis.“