„Proovisin ära kõikvõimalikud meetodid, et kaalu alandada.“ Lõpuks leidis naine abinõu, mis aitas kaotada mitukümmend kilo ja seljatada diabeedi

Darja Lehtsalu (64) kaalutõus sai alguse korrapäratust elustiilist ja tööstressist, mis viis lõpuks kokkukukkumiseni. Praeguseks on naine jõudnud suurepärasesse vormi ning teab, et kõik on ikka enda teha. Täpselt sama värvikas, kui on rõõmsameelne Darja, on olnud ka tema kaalulangetuse teekond.