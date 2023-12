APTEEKER VÕRDLEB: mille poolest erinevad turgutavad külmetusteed?

Apteekides müüakse spetsiaalseid teesegusid, mille nimi ütleb, milleks neid tuleb kasutada. Samuti on paki peal täpne juhend, kuidas teed teha ning millal ja kui tihti seda juua. Tavaliselt kallatakse taimedele juba keev vesi ja lastakse tõmmata 10–15 minutit. Tõmmise saab ka nii, kuid selle ajaga ei jõua kõik kasulikud ained vette. Seega, mida kauem tee tõmbab, seda tõhusam see on.