ETTEVAATUST, NELK! See on iidne tervise turgutaja, kuid liialdamisel võib panna põntsu maksale

Nelk koosneb nelgipuu kuivatatud õiepungadest. Looduslikult kasvab ta Malukul, mida tuntakse ka Vürtsisaare nime all. Nelk on tugevalt lõhnav, soojendav ja ergastav vürts, korraga nii magus, mõru kui ka kibe. Teda kasutatakse hõõgveinide vürtsisegudes, piparkookides ja marinaadides, kuid ta on ka valuvaigistava, haigusi ennetava ning põletike paranemist soodustava toimega. Kagu-Aasias on teda tuhandeid aastaid kasutatud kõikide haiguste raviks.