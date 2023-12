HINGES ON ÜKSINDUS? Võta appi need juhised, et pühadestressiga toime tulla

Kuidas toime tulla jõuluajaga, kui ühelt poolt nii sotsiaalmeedias kui ka televiisoris on näha rõõmsaid nägusid, aga endale on hinge pugenud hoopis üksindus? On mitu põhjust, miks inimene võib tunda end jõulude paiku üksikuna. Näiteks on lähedased kolinud kaugele, käsil on keeruline aeg elus või seostuvad jõulud ebameeldiva minevikusündmusega. Võib ka olla, et raske on toime tulla üldise ärevuse või muu vaimse tervise murega, mida sotsiaalsed sündmused süvendavad.