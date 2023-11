ŠOKEERIV ÜLLATUS: kahe emakaga naine avastas, et ta ootab kaksikuid!

32aastane treener ja kolme lapse ema ütles Fox News Digitalile, et tunneb end selle haruldase raseduse eest õnnistatuna ja tänulikuna. Tema teised lapsed – 6-, 4- ja 2aastane – on sündinud n-ö tavalise rasedusega.



Kui Hatcher läks uue rasedusega ultrahelisse, oli ta pisut närvis, aga talle öeldi, et kõik on korras. Naine küsis, kas lapsi on üks, kuid mainis igaks juhuks, et tal on kaks emakat. Ultrahelitehnik leidis teise emaka ja seal oli teine laps!

Hatcher meenutab, et ta oli algul täiesti šokis, kuid hiljem ta ei suutnud muud kui ainult naerda. Ta helistas kohe oma mehele Calebile, kes polnud koos temaga vastuvõtul. „Me lihtsalt naersime koos."

Ta meenutab, et arstid olid samuti šokis nii haruldasest ja erilisest juhtumist. Seda tüüpi raseduse võimaluseks hinnatakse üks 50 miljonist.