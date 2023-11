PINGEST VABAKS: viis lihtsat harjutust, mis aitavad peavalu leevendada

„Peavalude vältimiseks võiks end rohkem liigutada. Need soovitused, mida meile on aastaid antud arvuti taga istumiseks, ei pea enam paika ja teevad isegi kohati kahju. Ei ole ühte ja õiget asendit kõigi jaoks, see oleneb väga paljust. Ütlen ikka, et kõige parem asend on järgmine, ehk end tuleb pidevalt liigutada ja asendit vahetada. Meie keha ei ole loodud sundasenditeks.“

Siit artiklist leiad praktilised võimlemisharjutused koos pildiliste juhenditega!