NOHU ON VÄGA KURNAV! Enamasti aitavad need ravivõtted, kuid vahel on see märk tõsisemast murest

Nohu põhjuseid on palju, kuid kõige sagedamini tekitavad seda nakkused ja allergia. Nohu võivad põhjustada väga paljud viirused. See on väga tavaline sümptom nii tavalise külmetushaiguse kui ka gripi korral, nohu võib kaasneda ka koroonaga.

Vahel aga võib nohu taga peituda allergia. Levinud allergeenid on näiteks tolm, lemmikloomade karvad ja õietolm. Keha reageerib allergeenidele nii, nagu need oleks kahjulikud bakterid, ja tekib vesine voolus ninast.

Nohul võib olla teisigi põhjusi, näiteks kõver nina vahesein, tubakasuits ja liiga kuiv õhk.