KOROONA ÕPPETUNNID: maskide, koroonapasside ja distantsõppe mõju kohta on endiselt eriarvamusi

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma alustas analüüsi tutvustamist optimistlikult:„Tere tulemast viimasele Covid-19 teemalisele pressikonverentsile!” Härma sõnul olid pandeemia põhilised õppetunnid maailmas üsna sarnased, kuid see ei tähenda, et Eestil poleks oma kogemustest midagi õppida. Seetõttu oli oluline kogemused ausalt ja läbipaistvalt kirja panna, et neid saaks lugeda nii tavainimesed kui ka tulevased otsustajad.