TUNNE OMA RISKE! Onkoloog selgitab, kuidas vähki varakult avastada

„Vähktõvele on iseloomulik kasvajaliste rakkude kontrollimatu paljunemine ja levik organismis. Tervislikult toimivates kudedes ja organites jagunevad rakud reguleeritud viisil – vanad või kahjustunud rakud asendatakse uutega, kuid kasvajate puhul on rakkude paljunemise protsess häiritud ning organism ei ole võimeline seda peatama,” selgitab onkoloog ja Antegenesi asutaja dr Peeter Padrik. „Vähi näol ei ole tegemist ühe haigusega, see võib areneda organismi erinevatest rakkudest, väljendudes seega isemoodi haigustena.“