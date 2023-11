PUNASE KÄRBSESEENEGA TÕBEDE VASTU? „Arvasin, et see on tervislik ja hea organismile.”

Vahel tahaks küsida, mis värk on punase kärbseseenega, et seda tahetakse nii kangesti süüa. Teema on õhus, kinnitab ka Metsamoor ehk Irje Karjus. Hiljuti esines ta konverentsil seente mõjust, kõne all oli ka punane kärbseseen. Kas tõesti kutsub meie tuntumaid taimetarku kärbseseent tarvitama? „Ei, vastupidi,” kinnitab ta Õhtulehele.