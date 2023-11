NARKO VÕTAB NOORI ELUSID: „Me kaotame elujõulised inimesed surmade tõttu, mis on tegelikult välditavad.“

Uimastite maailm on piiritu ning nende mõju närvisüsteemile on mitmesugune. On aineid, mis on meile tuttavad ja mida paljud on proovinudki – alkohol ja nikotiin. Kuid kogu aeg lisandub uusi psühhoaktiivsed ained, illegaalseid uimasteid, mida leidub suuremal või väiksemal määral ka Eesti narkoturul. „Neid on tõesti-tõesti palju,“ tõdes Abel-Ollo terviseedenduse konverentsil „Uimastid– väljakutsed ja lahendused“. „Illegaalsete uimastitega me tegelikult ei tea, mis neis sees on ja kuidas need inimest mõjutavad.“