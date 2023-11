KÕIK ON NII HAIGED! Viirus tõmbas hinge kinni: „Mõtlesin, et ma ei saagi enam terveks, niimoodi ahmisin õhku.”

Miks ümberringi on kõik nii haiged? „Kulmud, naba ja isegi lestad varvaste vahel valutasid,“ kirjeldab Rainer humoorikalt, kuidas koroona võttis tema keha üle võimust. „Alles kuu aega tagasi olin haige ja nüüd on koroona,“ kurdab Piret. „Arvasin, et minuga on nüüd kõik,“ meenutab Liivi, kellel õhupuudus tahtis hinge kinni tõmmata.