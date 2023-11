KÄED-JALAD SUREVAD ÄRA? See võib kõneleda oluliste ainete puudusest

Kindlasti on paljudele tuttav kätes või jalgades tekkiv torkiv või surisev tunne, mille kohta öeldakse, et jalg või käsi suri ära. Enamasti ei viita see mingile terviseprobleemile, aga kui surin hakkab segama ööund või päevaseid toimetamisi, saab igaüks selle mure lahendamiseks midagi ette võtta.