HAKKAB JÄLLE PIHTA? Koroona tõstab hoogsalt pead, haigla kehtestas külastajatele piirangud

Kuna koroona tõstab taas pead ja haigus on juba ka haiglas sees, seadis Viljandi haigla külastamisele piirangu, et vähendada nakkuse sissetoomist. „Külastama saab tulla vaid olulise vajadusega ja see tuleb enne raviarstiga kokku leppida,” selgitab haigla kommunikatsiooni- ja turundusjuht Maarja Evert. Haigeid külastades on kohustuslik kanda maski.