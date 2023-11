Nutikas valik jõulupakki: mahlased FRANK Fruities vitamiinikommid

Kui organismi vitamiinide tagavarad hakkavad vähenema, võime märgata kehas erinevaid muutusi. Võivad ilmneda väsimus, energia puudus, töövõime langus, peavalu, liigesevalu, südamekloppimine. Märkad, et küüned on muutunud hapraks ja nahk kuivaks. Lisaks muutub keha vastuvõtlikumaks erinevatele nakkustele. Kuigi teame, et C-vitamiini leidub küll värsketes puu- ja köögiviljades, võib nende pikaajaline ladustamine ja transport vähendada selle imelise vitamiini sisaldust toitudes.

Kui tänapäeval enamus toidulisandeid sisaldavad rohkemal või vähemal määral siiski täiteaineid (tseulloos, laktoos, maltodekstriin) ja lisaaineid ning on kaetud kunstlikult värvitud kattega, mis ei ole alati tervislik valik, siis FRANK Fruitiese puuviljakommides ongi täite- ja lisaaineteks ehtsad puuviljad. Ja seda lausa üle ühe kilogrammi ühes purgis! Need on valmistatud üle 90% ulatuses puuviljadest ning neile ei ole lisatud suhkruid, säilitusaineid, želatiini, värvaineid ega plastikut – loodud teadlikule tarbijale, kes otsib puhtaid ja tervislikke vitamiiniallikaid.

Lisaks on FRANK Fruities tooted julmusevabad, pole katsetatud loomade peal, ning enamus neist on ka vegansõbralikud. Kui võrrelda turul saadaval olevate kummikommilaadsete vitamiinidega, siis enamus neist on valmistatud üldjuhul želatiini ja/või glükoosisiirupi baasil ning maitsestatud erinevate lisaainete abil. FRANK Fruitiese puuviljakommid teeb aga kommideks õuntest saadud pektiin ning maitse annavad neile ehtsad puuviljad. Ehk võib öelda, et tegemist on niinimetatud jamavabade vitamiinidega.

FRANK Fruities vitamiinid eristuvad teistest turul olevatest toodetest mitmel viisil. Farmatseut ja FRANK Fruities toodete maaletooja Kristin jagab oma kogemust: „Apteegis töötades on tänapäeva teadlikule inimesele raske soovitada toodet, mis oleks täielikult lisaainetevaba. Hakkasin siis otsima, kas on vitamiinitooteid, kus pole mitte mingeid lisaaineid ja sees ainult head asjad. Nii leidsingi puuviljakommid FRANK Fruities, mis on rikastatud vitamiinide ja parimate toitainetega.“

